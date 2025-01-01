Существует ряд культовых сумок, которые попадают в раздел аксессуаров, которые никогда не выйдут из моды, пишет 24 Канал. Эти сумки уже много лет остаются на плаву и будут оставаться актуальными еще надолго.

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Hermès Kelly

Эти сумки получили популярность настолько, что для того, чтобы получить аксессуар надо долго ожидать в очереди. Среди наиболее осведомленных инсайдеров моды они известны своим культовым статусом.



Трендовые сумки 2025 года / Фото Pinterest

Bottega Veneta Arco

С креативным директором Маттье Блази во главе Bottega Veneta бренд вышел на новый уровень популярности. Плетеная кожа стала настолько сильно желанной, что это стало их узнаваемой фишкой и неким ДНК бренда.



Трендовые сумки 2025 года / Фото Pinterest

Dior Saddle

Сумку выпустили еще в 1999 году, когда брендом руководил Джон Гальяно. Она была популярной несколько лет назад, но до сих пор остается популярной. Ее имеют в своих коллекциях украинские инфлюенсеры и мировые модные инфлюенсеры.



Трендовые сумки 2025 года / Фото Pinterest

Chanel Classic 11.12

Это самая знаменитая сумка в мире. Коко Шанель создала ее еще в 1929 году, а уже Карл Лагерфельж переосмыслил ее для своей дебютной коллекции Chanel. Он добавил к ней кожаные ленты, цепочку и застежку в виде логотипа модного дома.



Трендовые сумки 2025 года / Фото Pinterest

Сумка Lady Dior

Легендарная сумка получила свое название в честь принцессы Дианы. Именно она впервые вышла в свет с этой сумкой и сделала ее популярной. Леди Диана любила эту сумку и часто дополняла ею модные образы.



Трендовые сумки 2025 года / Фото Pinterest