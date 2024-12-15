Почему-то в холодное время мы уделяем украшениям меньше внимания, чем в весенне-летнее время, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Однако стилисты советуют все же довершать аутфиты красивыми серьгами, цепочками, браслетами и кольцами, чтобы добавить стилю уникальности.

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Украшения из 80-х годов

На подиумы вернулся дух эпохи 1980-х годов. Это касается не только одежды, но и украшений. Выбирайте для себя аксессуары, как будто вдохновились образами манекенщиц из старых журналов. Это могут быть объемные золотые цепочки, эффектные броши или винтажные серьги.



Стильные украшения на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Жемчужины

Независимо от сезона жемчужинки всегда будут оставаться в моде. Актуальными будут ожерелья из жемчуга или минималистичные серьги, которые элегантно дополнят любой образ. Чтобы создать что-то уникальное – примерьте чокеры из жемчуга. Принцесса Диана очень любила носить жемчуг, поэтому выбирайте такие украшения, если вам близка ее эстетика.



Стильные украшения на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Изгибы металлов

Дизайнеры обожают металлы, поэтому дополняйте лонгсливы и свитера интересными украшениями, которые станут стильным акцентом в ваших образах. Речь идет о фигурных изделиях в золоте и серебре.



Стильные украшения на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Объемные серьги

Массивные серьги почему-то обходят в образах, впрочем их стоит добавить в аутфиты, чтобы создать красивый акцент в образе. Бренды сделали ставку на длинные изделия, громоздкие скульптурные металлические формы, модели с кристаллами, а также декорированные серьги лентами или бусинами.



Стильные украшения на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Серьги капли

Выглядят такие серьги очень красиво и удачно дополнят трикотажный костюм или эффектный look на основе корсета и лосин. Они считаются базово-классическими, поэтому удачно будут смотреться в золоте или серебре.



Стильные украшения на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Также элегантно выглядят длинные подвески с интересными кулонами, характерные колье, которые задают тон всему образу, или громоздкие цепочки. Они были в моде несколько сезонов назад, а теперь снова становятся актуальными.