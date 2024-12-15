Почему-то в холодное время мы уделяем украшениям меньше внимания, чем в весенне-летнее время, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Однако стилисты советуют все же довершать аутфиты красивыми серьгами, цепочками, браслетами и кольцами, чтобы добавить стилю уникальности.

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Украшения из 80-х годов

На подиумы вернулся дух эпохи 1980-х годов. Это касается не только одежды, но и украшений. Выбирайте для себя аксессуары, как будто вдохновились образами манекенщиц из старых журналов. Это могут быть объемные золотые цепочки, эффектные броши или винтажные серьги.

Стильные украшения на 2025 год
Стильные украшения на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Жемчужины

Независимо от сезона жемчужинки всегда будут оставаться в моде. Актуальными будут ожерелья из жемчуга или минималистичные серьги, которые элегантно дополнят любой образ. Чтобы создать что-то уникальное – примерьте чокеры из жемчуга. Принцесса Диана очень любила носить жемчуг, поэтому выбирайте такие украшения, если вам близка ее эстетика.

Стильные украшения на 2025 год
Стильные украшения на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Изгибы металлов

Дизайнеры обожают металлы, поэтому дополняйте лонгсливы и свитера интересными украшениями, которые станут стильным акцентом в ваших образах. Речь идет о фигурных изделиях в золоте и серебре.

Стильные украшения на 2025 год
Стильные украшения на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Объемные серьги

Массивные серьги почему-то обходят в образах, впрочем их стоит добавить в аутфиты, чтобы создать красивый акцент в образе. Бренды сделали ставку на длинные изделия, громоздкие скульптурные металлические формы, модели с кристаллами, а также декорированные серьги лентами или бусинами.

Стильные украшения на 2025 год
Стильные украшения на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Серьги капли

Выглядят такие серьги очень красиво и удачно дополнят трикотажный костюм или эффектный look на основе корсета и лосин. Они считаются базово-классическими, поэтому удачно будут смотреться в золоте или серебре.

Стильные украшения на 2025 год
Стильные украшения на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Также элегантно выглядят длинные подвески с интересными кулонами, характерные колье, которые задают тон всему образу, или громоздкие цепочки. Они были в моде несколько сезонов назад, а теперь снова становятся актуальными.