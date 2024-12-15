Чомусь у холодну пору ми приділяємо прикрасам менше уваги, ніж у весняно-літню пору, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Однак стилісти радять все ж таки довершувати аутфіти красивими сережками, ланцюжками, браслетами й перснями, щоб додати стилю унікальності.

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Прикраси з 80-х років

На подіуми повернувся дух епохи 1980-х років. Це стосується не лише одягу, але й прикрас. Обирайте для себе аксесуари, наче надихнулися образами манекенниць зі старих журналів. Це можуть бути об’ємні золоті ланцюжки, ефектні брошки чи вінтажні сережки.

Стильні прикраси на 2025 рік
Стильні прикраси на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Перлини

Незалежно від сезону перлинки завжди будуть залишатися в моді. Актуальними будуть намиста з перлів чи мінімалістичні сережки, які елегантно доповнять будь-який образ. Щоб створити щось унікальне – приміряйте чокери з перлів. Принцеса Діана дуже любила носити перлини, тож обирайте такі прикраси, якщо вам близька її естетика.

Стильні прикраси на 2025 рік
Стильні прикраси на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Вигини металів

Дизайнери обожнюють метали, тож доповнюйте лонгсліви й светри цікавими прикрасами, які стануть стильним акцентом у ваших образах. Йдеться про фігурні вироби у золоті та сріблі.

Стильні прикраси на 2025 рік
Стильні прикраси на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Об’ємні сережки

Масивні сережки чомусь обходять в образах, втім їх варто додати в аутфіти, щоб створити красивий акцент в образі. Бренди зробили ставку на довгі вироби, громіздкі скульптурні металеві форми, моделі з кристалами, а також декоровані сережки стрічками чи намистинами.

Стильні прикраси на 2025 рік
Стильні прикраси на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Сережки краплини

Виглядають такі сережки дуже красиво й вдало доповнять трикотажний костюм чи ефектний look на основі корсета й лосин. Вони вважаються базово-класичними, тому вдало будуть виглядати в золоті чи сріблі.

Стильні прикраси на 2025 рік
Стильні прикраси на 2025 рік / Фото Harper's Bazaar

Також елегантно виглядають довгі підвіски з цікавими кулонами, характерні кольє, які задають тон всьому образу, чи громіздкі ланцюжки. Вони були в моді кілька сезонів тому, а тепер знову стають актуальними.