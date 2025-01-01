Існує ряд культових сумок, які потрапляють в розділ аксесуарів, які ніколи не вийдуть з моди, пише 24 Канал. Ці сумки вже багато років залишаються на плаву та залишатимуться актуальними ще надовго.

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Hermès Kelly

Ці сумки здобули популярність настільки, що для того, щоб отримати аксесуар треба довго очікувати в черзі. Серед найбільш обізнаних інсайдерів моди вони відомі своїм культовим статусом.



Трендові сумки 2025 року / Фото Pinterest

Bottega Veneta Arco

З креативним директором Маттьє Блазі на чолі Bottega Veneta бренд вийшов на новий рівень популярності. Плетена шкіра стала настільки сильно бажаною, що це стало їхньою впізнаваною фішкою й таким собі ДНК бренду.



Трендові сумки 2025 року / Фото Pinterest

Dior Saddle

Сумку випустили ще в 1999 році, коли брендом керував Джон Гальяно. Вона була популярною кілька років тому, але досі залишається популярною. Її мають у своїх колекціях українські інфлюенсери та світові модні інфлюенсери.



Трендові сумки 2025 року / Фото Pinterest

Chanel Classic 11.12

Це найзнаменитіша сумка у світі. Коко Шанель створила її ще в 1929 році, а вже Карл Лагерфельж переосмислив її для своєї дебютної колекції Chanel. Він додав до неї шкіряні стрічки, ланцюжок та застібку у вигляді логотипа модного будинку.



Трендові сумки 2025 року / Фото Pinterest

Сумка Lady Dior

Легендарна сумка отримала свою назву на честь принцеси Діани. Саме вона вперше вийшла у світ з цією сумкою та зробила її популярною. Леді Діана любила цю сумку та часто доповнювала нею модні образи.



Трендові сумки 2025 року / Фото Pinterest