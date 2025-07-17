Тренд, который понравится всем: вы обязательно должны сделать такой маникюр

В 2025 году трендовыми являются различные виды маникюра. Модной является как эклектика, так и довольно сдержанные дизайны.

Трендовой нынче нюд не стоит считать неинтересным. На самом деле этот маникюр может быть очень разным. Сейчас в моде так называемые "BB cream nails", пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой маникюр модный летом 2025?

Название "BB cream nails" характеризует как именно выглядит этот маникюр. Он напоминает тональную основу на ногтях.

Этот маникюр смело можно назвать незаметным. В то же время он может украсить любые ногти.

Основными преимуществами BB cream nails являются:

удобство – когда такие ногти отрастают, это почти незаметно;

универсальность – такой маникюр прекрасно подойдет под любой образ;

практичность – этот маникюр будет выглядеть хорошо даже при активном образе жизни.

Обратите внимание! BB cream nails прекрасно подойдут для тех, кому нужно придерживаться дресс-кода.

Маникюр BB cream nails может выполняться сразу в нескольких оттенках: телесный, кремовый, светло-розовый и молочный. Покрытие такого типа слегка прозрачное и не перекрывает ноготь полностью.

Благодаря этому маникюру, будут иметь аккуратный вид ногти любой длины Форма также не имеет значения.