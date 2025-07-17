Трендовий нині нюд не варто вважати нецікавим. Насправді цей манікюр може бути дуже різним. Зараз в моді так звані "BB cream nails", пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Який манікюр модний влітку 2025?

Назва "BB cream nails" характеризує як саме виглядає цей манікюр. Він нагадує тональну основу на нігтях.

Цей манікюр сміливо можна назвати непомітним. Водночас він може прикрасити будь-які нігті.

Основними перевагами BB cream nails є:

зручність – коли такі нігті відростають, це майже непомітно;

універсальність – такий манікюр чудово підійде під будь-який образ;

практичність – цей манікюр виглядатиме добре навіть при активному способі життя.

Зверніть увагу! BB cream nails чудово підійдуть для тих, кому потрібно дотримуватися дрес-коду.

Манікюр BB cream nails може виконуватись одразу у декількох відтінках: тілесний, кремовий, світло-рожевий та молочний. Покриття такого типу злегка прозоре і не перекриває ніготь повністю.

Завдяки цьому манікюру, матимуть акуратний вигляд нігті будь-якої довжини Форма також не має значення.