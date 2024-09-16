В моду врывается молочный вязаный свитер: почему он необходим каждой девушке

Многие модницы с началом осени пытаются добавить что-то новое в свой гардероб, впрочем кроме базовых жакетов, курток или интересных фасонов джинсов, в моду врывается вязаный оверсайз свитер молочного оттенка.

Такой свитер поможет вам полностью насладиться осенним настроением, поэтому пусть в списке ваших покупок будет именно такая вещь, пишет Lady 24.

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Молочный свитер – тренд осени 2024

Теплый свитер на осень не только красиво выглядит, но и способен согреть в холодную погоду. В сети инфлюенсерки показали на себе образы, которые являются альтернативой верхней одежды. Чтобы не носить куртки, бомберы или тренчи, девушки дополняют брюки, джинсы или юбки красивыми свитерами.

Молочная гамма цветов становится особенно популярной в холодное время года. Выбирайте для себя варианты с косичками, которые являются абсолютной базой на осенне-зимний сезон. Свитера плотного плетения характеризуют как "рыбацкий".

Свитера в светлых оттенках почти каждый год представляют в своих коллекциях модные бренды, поэтому это точно классика, которая должна появиться в вашем гардеробе. Для создания элегантного образа, сочетайте молочный с белыми брюками и кроссовками. Монохромные аутфиты всегда были в моде и никогда не теряли своей популярности.

Прекрасно молочный свитер стилизуется с ахроматическим цветом – черным, поэтому добавляйте на низ брюки палаццо, черные джинсы или лосины. Модные девушки показывают на себе много вариантов, поэтому советуем вдохновиться их образами.



Актуальные свитера на осень 2024 / Фото Piterest



Трендовые свитера на осень 2024 / Фото Piterest



Актуальные свитера на осень 2024 / Фото Piterest



Трендовые свитера на осень 2024 / Фото Piterest



Актуальные свитера на осень 2024 / Фото Piterest



Трендовые свитера на осень 2024 / Фото Piterest

Добавим, что молочная база цветов является самой желанной в холодное время года. Оттенки белого шоколада, зефира или мороженого идеально сочетаются с белыми носками и коричневыми короткими уггами или жокейскими сапогами до колен, которые в этом году не будут терять своей популярности.