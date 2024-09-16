Такий светр допоможе вам повністю насолодитися осіннім настроєм, тому нехай у списку ваших покупок буде саме така річ, пише Lady 24.

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Молочний светр – тренд осені 2024

Теплий светр на осінь не лише красиво виглядає, але й здатен зігріти у холодну погоду. В мережі інфлюенсерки показали на собі образи, які є альтернативою верхньому одягу. Щоб не носити куртки, бомбери чи тренчі, дівчата доповнюють штани, джинси чи спідниці красивими светрами.

Молочна гама кольорів стає особливо популярною в холодну пору року. Обирайте для себе варіанти з косичками, які є абсолютною базою на осінньо-зимовий сезон. Светри щільного плетіння характеризують як "рибальський".

Светри у світлих відтінках майже кожного року презентують у своїх колекціях модні бренди, тому це точно класика, яка має з’явитися у вашому гардеробі. Задля створення елегантного образу, поєднуйте молочний з білими штанами та кросівками. Монохромні аутфіти завжди були в моді та ніколи не втрачали своєї популярності.

Чудово молочний светр стилізується з ахроматичним кольором – чорним, тому додавайте на низ штани палаццо, чорні джинси чи лосини. Модні дівчата показують на собі багато варіантів, тож радимо надихнутися їхніми образами.

Актуальні светри на осінь 2024
Актуальні светри на осінь 2024 / Фото Piterest

Актуальні светри на осінь 2024
Трендові светри на осінь 2024 / Фото Piterest

Актуальні светри на осінь 2024
Актуальні светри на осінь 2024 / Фото Piterest

Актуальні светри на осінь 2024
Трендові светри на осінь 2024 / Фото Piterest

Актуальні светри на осінь 2024
Актуальні светри на осінь 2024 / Фото Piterest

Актуальні светри на осінь 2024
Трендові светри на осінь 2024 / Фото Piterest

Додамо, що молочна база кольорів є найбажанішою в холодну пору року. Відтінки білого шоколаду, зефіру чи морозива ідеально поєднуються з білими шкарпетками та коричневими короткими уггами чи жокейськими чоботами до колін, які цього року не втрачатимуть своєї популярності.