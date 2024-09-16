Такий светр допоможе вам повністю насолодитися осіннім настроєм, тому нехай у списку ваших покупок буде саме така річ, пише Lady 24.

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Молочний светр – тренд осені 2024

Теплий светр на осінь не лише красиво виглядає, але й здатен зігріти у холодну погоду. В мережі інфлюенсерки показали на собі образи, які є альтернативою верхньому одягу. Щоб не носити куртки, бомбери чи тренчі, дівчата доповнюють штани, джинси чи спідниці красивими светрами.

Молочна гама кольорів стає особливо популярною в холодну пору року. Обирайте для себе варіанти з косичками, які є абсолютною базою на осінньо-зимовий сезон. Светри щільного плетіння характеризують як "рибальський".

Светри у світлих відтінках майже кожного року презентують у своїх колекціях модні бренди, тому це точно класика, яка має з’явитися у вашому гардеробі. Задля створення елегантного образу, поєднуйте молочний з білими штанами та кросівками. Монохромні аутфіти завжди були в моді та ніколи не втрачали своєї популярності.

Чудово молочний светр стилізується з ахроматичним кольором – чорним, тому додавайте на низ штани палаццо, чорні джинси чи лосини. Модні дівчата показують на собі багато варіантів, тож радимо надихнутися їхніми образами.



Актуальні светри на осінь 2024 / Фото Piterest



Трендові светри на осінь 2024 / Фото Piterest



Актуальні светри на осінь 2024 / Фото Piterest



Трендові светри на осінь 2024 / Фото Piterest



Актуальні светри на осінь 2024 / Фото Piterest



Трендові светри на осінь 2024 / Фото Piterest

Додамо, що молочна база кольорів є найбажанішою в холодну пору року. Відтінки білого шоколаду, зефіру чи морозива ідеально поєднуються з білими шкарпетками та коричневими короткими уггами чи жокейськими чоботами до колін, які цього року не втрачатимуть своєї популярності.