Сукня має назву "Нічне сяйво" (The Nightingale of Kuala Lumpur), пише Lady 24. Вбрання створив малайзійський дизайнер Фаїзалі Абдулла ще у далекому 2009 році. Плаття презентували на модному азійському фестивалі в Малайзії STYLO Fashion Grand Prix KL.

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Жіноче вбрання пошите з натурального шовку високої якості й тафти бордового відтінку. Сукня прикрашена діамантами загальною вагою до 1000 карат. По всій довжині плаття доповнює 751 дорогоцінний камінь.

Найдорожчий з них вагою 70 карат грушоподібної форми розташований в зоні грудей на ліфі у вигляді квітки. Модельєр оздобив діамантами сукню повністю, тому й ціна її після підрахунків всіх коштовностей досягнула кількох мільйонів доларів.



Найдорожче плаття в історії / Фото Pinterest



Найдорожче плаття в історії / Фото Pinterest



Найдорожче плаття в історії / Фото Pinterest

Деякі фахівці та представники модної індустрії осудили дизайнера за створення такої сукні, зазначивши, що це зовсім не розумно в часи економічної кризи на той час вкладати кошти у плаття, яке невідомо чи хтось колись купить.

Спочатку його хотіли доставляти у королівства по всьому світу, починаючи з Близького Сходу, однак потім Фаїзалі Абдулла заявив, що все ж таки створив цю сукню для дуже багатих людей, котрі захочуть мати у своєму гардеробі найдорожчу сукню у світі.

Наразі доля цього плаття невідома, втім на жодних аукціонах вона не виставлялась на продаж. Ймовірно, його все ж таки продали, але за проханням, не розголошують ім’я власниці.