Матір принца Гаррі та Вільяма любила носити звичайні картаті штани, светр з овечками чи світшот з велосипедками в повсякденному житті, втім на офіційних виходах завжди дотримувалася вишуканості та елегантності, пише Lady 24.

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Принцеса Уельська була одна з найвідоміших жінок XX століття. Її любили та досі люблять мільйони людей, а її модні виходи постійно згадують модні глянці. Леді Ді запам’яталася всім трьома найвідомішими сукнями, які неможливо забути.

Весільна сукня

Діана Спенсер 29 липня 1981 року вийшла заміж за принца Чарльза у соборі Святого Павла у Лондоні. Знаменитість одягнула сукню з красивим довгим шлейфом з шовкової тафти, яка мала довжину 7 метрів та стала рекордною в історії королівської родини.



Знакові сукні принцеси Діани / Фото Getty Images

Сукня під час вагітності первістком

У 1982 році принцеса Діана народила первістка. Принц Вільям з’явився на світ 21 червня. Рівно за 2 місяці до народження сина леді Ді одягнула блакитну шовкову сукнею з рюшами віт Кетрін Уокер з лакованими босоніжками. Таким вагітним образом вона покрасувалася на острові Сіллі.



Культові сукні принцеси Діани / Фото Getty Images

Сукня помсти

Цю сукню точно знають всі, бо вона є найкультовішою у гардеробі принцеси Діани. Принцеса Уельська одягнула її у 1994 році, призвівши публіку у велике здивування. Чорну розкішну сукню леді Ді одягнула в той вечір, коли принц Чарльз привселюдно підтвердив, що зраджував своїй дружині.

Усім на зло принцеса Діана одягнула коротку сукню з відкритими плечима, яка порушила всі королівські протоколи. А ще чорний колір королівські особи одягають під час трауру, тому це найпопулярніший вихід знаменитості за всі часи.



Знакові сукні принцеси Діани / Фото Getty Images

Принцесу Діану завжди називали іконою стилю. Вона започаткувала чимало трендів, які досі не втрачають популярності. До прикладу, після неї став модним напрямок у моді спорт-шик, нормкор, відтінок горошок в одязі, комірці всіх типів на блузах та морський шик.