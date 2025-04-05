Трендовый френч в невероятном цвете: вы должны его повторить

Френч – классический вариант маникюра, который всегда выглядит уместно. В этом сезоне в тренде интересная вариация такого дизайна ногтей.

В моде сейчас "лакричный" цвет ногтей. Такой оттенок выглядит очень интересно и необычно, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой дизайн ногтей в моде

"Лакричный" цвет выглядит очень гармонично вместе с розовой основой. Оба оттенка хорошо сочетаются между собой.

Считается, что лакричный цвет – это чисто черный. Однако, на самом деле он может иметь различные "подтоны".

Создается этот френч так же легко как и классический. Фактически, он отличается лишь цветом основной полоски.

Обратите внимание! Особенно хорошо френч смотрится на длинных ноготках. А вот форму можно выбирать довольно разную. Френч будет иметь потрясающий вид как на квадратных, так и на овальных ногтях.