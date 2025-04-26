Как убрать краску для волос с кожи: проверенные лайфхаки

Иногда при окрашивании волос, краситель попадает на кожу. Стереть его не так уж и легко.

Более того, некоторые средства могут раздражать и повреждать кожу при удалении красителя. Именно поэтому нужно быть очень осторожным при их применении, пишет 24 Канал.

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Чем можно убрать краску для волос с кожи

Мицеллярная вода

Нанесите мицеллярную воду на ватный диск, слегка потрите загрязненный участок. Краска должна постепенно смыться. Этот способ хорошо подходит для чувствительной кожи.

Косметическое молочко или крем для лица

Чем жирнее крем, тем лучше. Особенно эффективно работает ночной. Ведь это наиболее жирный и питательный крем.

Перекись водорода (3%)

Нанесите перекись на ватный диск, приложите на несколько секунд и протрите пятно. Этим способом стоит пользоваться только, если ваша кожа не очень чувствительна.



Как отчистить краску для волос с рук / Фото Pexels

Специальные средства для смывания краски с кожи

Это самый эффективный метод. Если вы постоянно делаете окрашивание дома, стоит задуматься о приобретении такого средства.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.



Чем можно отчистить краситель с лица / Фото Pexels

Какие средства не стоит использовать для очистки кожи:

ацетон или жидкость для снятия лака – они сильно раздражают кожу;

жесткие абразивы (например, соль, пемза) – это может вызвать микроповреждения.

Лайфхак! Чтобы защитить кожу, стоит нанести жирный крем перед покраской на зоны, куда может попасть краска.