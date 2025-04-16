Когда можно стричь волосы к Пасхе: ответ для всех женщин

Накануне Пасхи все стараются навести порядок дома и находят время для того, чтобы улучшить свою внешность, прибегая к beauty-процедурам. Некоторые хотят освежить не только свой гардероб, но и сделать стрижку. Можно ли это делать до Пасхи – читайте далее.

В Великий пост есть много духовных и физических ограничений, которые верующим не стоит нарушать, пишет 24 Канал. Нельзя перед Пасхой заниматься тяжелой физической работой, брать в руки топор, лопату или ножницы, впрочем если есть необходимость сделать стрижку, то запрета на это нет никакого.

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Когда стричь волосы перед Пасхой

В церковном календаре три дня перед Воскресением Христовым являются очень важными. Чтобы волосы после стрижки имели здоровый и красивый вид, надо понять, какой именно день является лучшим для манипуляций – Чистый четверг, Страстная пятница или Пасхальная суббота.

В Чистый четверг принято очищать тело и мысли. По поверью, утром до восхода солнца нужно искупаться, чтобы быть красивым и здоровым весь год. Поэтому, стрижка и окрашивание в этот день подарят владелице уверенность в себе, привлекут достаток и успех.



Волосы можно стричь в четверг и субботу / Фото Pexels

Страстная пятница имеет больше всего ограничений. В этот день все придерживаются строгого поста и ничего не употребляют кроме хлеба и воды. Стричься в этот день категорически запрещено. Этот день совсем не подходит для наведения красоты, поскольку в Страстную пятницу нужно уделить время молитвам и прийти к Божьему гробу.

К слову! В нашем материале мы рассказали, какой именно наряд стоит надеть на Пасху в церковь.

При необходимости стрижку можно сделать в Пасхальную субботу, но лучше в первой половине дня. Уже после обеда следует складывать кулич и писанки в корзину, собираться в церковь и доделывать последние праздничные дела.