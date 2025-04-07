Можно ли мыть волосы перед окрашиванием: четкий ответ от специалистов

Большинство девушек знают главное правило перед окрашиванием волос – мыть голову нельзя. Это объясняется тем, что на коже головы образуется защитный слой и краска не раздражит ее. Впрочем, такой запрет распространялся в период, когда краски для волос были с достаточно агрессивным составом.

Сейчас не стоит так категорично относиться к этому правилу, поскольку краски стали более щадящими, без высокой концентрации химии, поэтому сейчас парикмахеры даже советуют, чтобы волосы перед окрашиванием были чистыми, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Надо ли мыть волосы перед окрашиванием

Теперь в парикмахерских красят волосы, когда они помыты. Специалисты даже считают такое окрашивание лучшим, потому что волосы не имеют на себе кожного сала (себума), остатков стайлинговых средств и пыли.

К слову! В моду возвращается короткая стрижка, которая идеально подойдет для вьющихся волос.

Именно эти загрязнения могут создавать барьер, который препятствует равномерному проникновению краски и достижению желаемого результата. Благодаря тому, что волосы чистые, пигмент краски может лучше проникнуть в чистую кутикулу волоса.



Не всегда надо мыть волосы перед окрашиванием / Фото Pexels

Впрочем, мастер по волосам может рекомендовать не мыть пряди перед окрашиванием в определенных случаях. Лучше приходить на окрашивание с немытой головой перед осветлением отросшей прикорневой зоны волос. На коже головы образуется липидная пленка, которая будет защищать волосы от химических ожогов.

В случае, если перед агрессивным окрашиванием, волосы все же помыть, то колорист нанесет на кожу головы защитный праймер. В определенных случаях кожа головы будет печь при нанесении краски, впрочем это не будет очень вредно.

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Грязными волосами считаются те, на которых есть остатки от средств для укладки. Если незадолго до посещения парикмахера, вы пользовались лаком для волос или гелем, то голову надо обязательно помыть.