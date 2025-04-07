Зараз не варто так категорично ставитися до цього правила, оскільки фарби стали більш щадними, без високої концентрації хімії, тому зараз перукарі навіть радять, щоб волосся перед фарбуванням було чистим, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Чи треба мити волосся перед фарбуванням

Тепер у перукарнях фарбують волосся, коли воно помите. Фахівці навіть вважають таке фарбування кращим, бо волосся не має на собі шкірного сала (себуму), залишків стайлінгових засобів та пилу.

До слова! У моду повертається коротка стрижка, яка ідеально підійде для кучерявого волосся.

Саме ці забруднення можуть створювати бар’єр, який перешкоджає рівномірному проникненню фарби й досягненню бажаного результату. Завдяки тому, що волосся чисте, пігмент фарби може краще проникнути в чисту кутикулу волосини.



Не завжди треба мити волосся перед фарбуванням / Фото Pexels

Втім, майстер по волоссю може рекомендувати не мити пасма перед фарбуванням в певних випадках. Краще приходити на фарбування з немитою головою перед освітленням відрослої прикореневої зони волосся. На шкірі голови утворюється ліпідна плівка, яка захищатиме волосся від хімічних опіків.

У випадку, якщо перед агресивним фарбуванням, волосся все ж таки помити, то колорист нанесе на шкіру голови захисний праймер. У певних випадках шкіра голови буде пекти при нанесення фарби, втім це не буде дуже шкідливо.

У час, коли головним трендом є індивідуальність, колір волосся стає потужним засобом для самовираження. Крем-фарби Avena – новий формат якості фарбування, адже дозволяють отримати стійкий і насичений відтінок, зберігаючи здоров’я, силу та природний блиск вашого волосся.

Брудним волоссям вважається те, на якому є залишки від засобів для укладки. Якщо незадовго до відвідування перукаря, ви користувалися лаком для волосся чи гелем, то голову треба обов’язково помити.