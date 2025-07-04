Будьте внимательны; как часто на самом деле нужно мыть волосы

Процесс очищения кожи головы чрезвычайно важен. В частности, он способствует укреплению и улучшению состояния волос.

Дело в том, что остатки косметики, себум и пыль забивают поры. Именно поэтому волосы могут становиться слабыми, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Часто ли нужно мыть волосы

Частота мытья волос зависит от типа кожи головы:

нормальная или сухая кожа головы – несколько раз в неделю;

жирная – ежедневно или через день.

Как часто нужно мыть тонкие волосы / Фото Unsplash

Также необходимо учитывать тип самих волос:

тонкие волосы – ежедневно или через день;

густые – может быть достаточно – 1 – 2 раз в неделю;

вьющиеся – 1 раз в неделю;

окрашенные или химически обработанные – 1 – 2 раз в неделю.

К тому же с возрастом сальные железы менее активны. Именно поэтому, пожилые люди могут мыть волосы реже.

Заметьте! Если вы не успеваете помыть волосы, можно воспользоваться сухим шампунем или средством Co-wash.

Насколько вредно мыть волосы ежедневно

Волосы мыть ежедневно не вредно. Очищать кожу головы нужно по мере загрязнения. Соответственно, если волосы, с учетом индивидуальных особенностей, нуждаются в ежедневном мытье, это необходимо делать.



Как часто нужно мыть вьющиеся волосы / Фото Unsplash

Обратите внимание! Важно подбирать правильные средства для волос с учетом всех факторов, в частности, наличия окрашивания. Лучше всего, чтобы такая косметика была мягкая и не агрессивная.