Почему мыться каждый день – вредно: неожиданный ответ

Каждый человек привык принимать душ ежедневно утром и вечером. Эта рутина для нас является базовой и мы даже не задумываемся над тем, что может быть как-то иначе. Оказывается, что для поддержания чистоты тела совсем не обязательно мыться каждый день.

Многие специалисты считают, что ежедневный прием душа не является полезным, пишет 24 Канал со ссылкой на "Женский портал".

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Почему не стоит часто мыться

Утром мы наносим на тело гель для душа или пенку для тела и смываем все теплой водой с помощью мочалки. Таким образом смывается верхний слой кожи, который состоит из органических кислот, кожного сала и бактерий, которые защищают тело от воздействия внешней среды.

Защитная функция нарушается, а телу на восстановление надо 10 часов. Вечером мы снова повторяем процедуру, повторно смывая защитный слой.



Постоянный прием душа снимает защитный слой с кожи / Фото Pexels

Такое постоянное мытье может привести к тому, что кожа будет меньше защищена от инфекций. Утренний и вечерний душ может привести к пересыханию кожи и зуду. Частое мытье нарушает нормальную флору, поэтому такая активная стерильность тела не идет на пользу телу. Если мыться очень часто, то это даже может стать причиной появления прыщей.

Когда кожа пересушена, она начинает вырабатывать больше кожного сала, тогда поры закупориваются, снижается устойчивость к инфекциям и появляется прыщ.

Строгих правил относительно того, как правильно мыться – нет. Минимально душ надо принимать дважды в неделю, а дальше уже личный выбор каждого человека. Все зависит от сезона и образа жизни. После посещения зала надо обязательно пойти в душ, чтобы смыть с себя всю грязь.

Кстати! Эксперты рекомендуют выбирать гель для душа в соответствии с типом кожи, учитывая состав и назначение продукта. Подробнее все рассказали в нашем материале.

Не стоит ежедневно пользоваться гелями для душа. Достаточно будет только помыть тело водой. Для мытья стоит воспользоваться мягкими средствами, которые не пересушивают кожу и имеют правильный pH. Пользуйтесь теплой, а не горячей водой.

Специалисты советуют быть осторожными со скрабами и мочалками для тела. Кожу полотенцем сильно не трите, а если она сухая, то используйте увлажняющий лосьон или крем для кожи 3 минуты после того, как примете душ.

Губки и мочалки для тела периодически меняйте, поскольку они являются рассадниками бактерий. Мочалки меняйте раз в месяц, а полотенца – после трех использований.