Девушка нашла на секонд-хенде сокровище: что известно о ее эксклюзивном свитере

Секонды в нас время не теряют популярности. Если раньше все отправлялись в этот магазин для экономии денег, то сейчас секонд скорее стал местом, где можно найти какую-то брендовую и эксклюзивную вещь.

Интересную находку на секонд-хенде нашла девушка из Одессы, рассказав ее подписчикам в своем тик токе. По ее словам, она приобрела "какую-то очередную старую кофту", однако вещь выглядела довольно качественной, поэтому она решила проверить, или это случайно не какая-то брендовая вещь, но совсем не ожидала наткнуться на удивительную историю связанную со свитером.

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Теперь найти вещь в интернете можно по фотографии. Для этого надо открыть Google и загрузить фото в окошко, на котором нарисована картинка. Впрочем девушка пошла другим путем и написала в инстаграме хэштег #cowichansweaters. Перед этим в гугле она смогла найти информацию о ковичанских свитерах.



Девушка нашла на секонде особый свитер / Фото с тик тока

Далее история этого свитера начала развиваться гораздо интереснее. Оказывается, свитера с изображением буйволов приобрели популярность в 50-х годах. Cowichan sweaters – это культурное наследие от коренного племени Ковичан (Ванкувер, Канада). Они особенные тем, что создаются по уникальной технике вязания.

Ковичанский свитер с изображением птицы даже носил музыкант Дэвид Боуи. Они стали такими популярными, что известный американский бренд Ralph Lauren начал создавать свитера в этом стиле.



Девушка нашла на секонде особый свитер / Фото с тик тока

По словам девушки, свитер приобретенный на секонде бренда TUAK оказался 100% оригиналом и создан мастерами этого племени. Это винтажное изделие сейчас тоже пользуется популярностью. В основном его носят японцы, а цена на него достигает 600 долларов.

Что известно о ковичанских свитерах – смотрите в видеоролике по ссылке.

На самом деле ни для кого не секрет, что на секонде действительно можно найти интересные находки. Там есть немало брендовых и винтажных вещей, которые в свое время стоили очень дорого, а сейчас являются особыми и ценными.