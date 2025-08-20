Натали Портман появилась в одежде, которая сочетала разные стили. Звезда "Черного лебедя" поддержала тренд на боксерские шорты, выбрав суперкороткие полосатые синие шортики.

Актриса заправила в шортики полупрозрачную белую майку с волнистым краем, которая больше напоминала пижамную, чем дневную, и это стало основой ее наряда, передает 24 Канал со ссылкой на Instyle.

В каком неожиданном образе Натали появилась на публике?

Как оделась Натали Портман: смотрите фото

Далее Натали добавила неожиданную верхнюю одежду: бежевый тренч с подкрученными рукавами. Также она выбрала классические черные лоферы с золотыми деталями и белые носки с рюшами. Чтобы внести еще больше контраста, актриса дополнила образ бейсболкой бордового цвета. И, конечно, не обошлось без гламура: Натали взяла черную кожаную сумку, надела золотую цепочку на шею, маленькие золотые серьги-кольца и несколько золотых колец на пальцах. Что касается макияжа и волос, Портман оставила длинные каштановые волосы в естественных волнах и сделала нежный макияж с румяными щеками, подчеркнутыми бровями, легкими тенями для глаз и блестящими губами.

Портман заметили в этом образе во время съемок нового фильма Good Sex в центре Манхэттена.

В необычном образе Портман показалась на съемках нового фильма: смотрите видео