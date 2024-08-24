Бьюти-блогер Джейми Николь доказывает собственным примером, что даже натуральные ингредиенты творят чудеса. Какой естественный уход использует девушка, рассказывает Lady 24.

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Какой натуральный уход делает девушка

Тикток-блогер Джейми Николь рассказывает на своей странице об уходе за кожей. Недавно девушка поделилась, что периодически использует для своих бьюти-процедур натуральные ингредиенты, которые делают ее кожу действительно чистой и блестящей.

Джейми говорит, что время от времени переходит на две недели на исключительно натуральный уход, и в результате не может нарадоваться видом своего лица.

Какой натуральный уход имеет девушка: смотрите видео

Во время таких периодов она использует рисовую воду, которая является естественным средством для очищения и тонизирования кожи, маску из овсянки и меда, что забирает лишний жир с кожи, отшелушивает ее и борется с бактериями, маску из куркумы и меда, которая тоже имеет антибактериальный эффект и осветляет кожу, маску из кофе и меда, которая помогает уменьшить темные круги под глазами, а также маску из яичных желтков, что делает кожу более гладкой.

Кроме того, для увлажнения блогерша применяет животный жир. По ее словам, он делает кожу невероятную блестящей и работает лучше средств от известных брендов.

Девушка акцентирует, что в результате таких процедур получает невероятную кожу без высыпаний и следов акне, которая сияет и остается здоровой.