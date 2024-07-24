Сейчас Нина Кэш появляется на различных показах, а также на обложках журналов. К примеру, модель появилась в юбилейном 60-м номере Sports Illustrated в мае 2024 года.

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Никогда не поздно стать моделью

Нина Кэш всю жизнь посвятила карьере в социальных службах. Так, она получила степень бакалавра по специальности "Социальная служба", а затем степень магистра по направлениям "Переговоры", "Разрешение конфликтов" и "Построение мира". После этого Нина Кеш также получила докторскую степень в области лидерства в образовании.

В юности она начинала карьеру модели, однако она поступила в университет, а затем – сосредоточилась на воспитании дочери, ведь она была матерью-одиночкой. Нина Кэш построила успешную карьеру и в 2022 году вышла на пенсию.

Тогда женщина снова почувствовала тягу к моделингу. Нина Кэш решила испытать удачу и подала заявку на конкурс Sports Illustrated Swimsuit Search. Удача улыбнулась смельчаку, и женщина стала одной из 7 победительниц.

Теперь Нина Кэш появляется на модных показах, дефилирует в купальнике и снимается для различных журналов. Женщина отмечает, что важно, чтобы женщины любого возраста были в журналах и на показах, ведь это разрушает стереотипы, которые есть в обществе.

Демонстрируя женщин разного возраста, происхождения и типа фигуры, мы бросаем вызов устаревшим стандартам и отмечаем красоту и ценность каждого человека. Для женщин важно видеть себя в средствах массовой информации и рекламе, поскольку это способствует восприятию себя. Кроме того, это является мощным сообщением, что красота разнообразна и вневременная,

– отметила Нина Кеш.



Нина Кэш на показе купальников / Фото Getty Images

Сейчас женщина только начинает свою карьеру модели, однако ею восхищаются в сети. Нина Кэш имеет эффектную внешность, подтянутую фигуру и остается активной. В 57 лет женщина катается на велосипеде, танцует и выполняет различные физические упражнения. Кроме того, она призывает общество спокойно воспринимать возрастные изменения. Так, Нина не красит свои седые волосы, ведь считает их роскошными.

Нина Кэш пропагандирует бодипозитив и на своих страницах в сети. Она призывает женщин со всего мира помнить, что красота бывает разной формы, размера и возраста, и нет единого определения понятия красоты.

"Окружите себя положительным влиянием и людьми, которые вдохновляют, поддерживают и напоминают вам о вашей ценности. Вы уникальны, ценны и заслуживаете любви и уважения именно такими, какими вы есть", – резюмирует Нина Кэш.