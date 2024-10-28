Год змеи 2025: что нельзя надевать на Новый год

До Нового года осталось два месяца, поэтому немного уже можно узнавать о том, какие вещи стоит выбирать для праздничной ночи, а от чего надо отказаться. Цвет имеет важное значение, поэтому надо обходить те оттенки, которые не любит хозяйка 2025 года.

Новый год начнется дня нас под покровительством Зеленой Змеи, пишет Lady 24. Это существо принесет в 2025 году изменения. И для того, чтобы год для всех прошел счастливо, важно подобрать для себя правильный наряд.

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Что нельзя надевать на Новый год 2025

Согласно китайскому календарю, в новогоднюю ночь надо одеться так, чтобы не разозлить хозяйку года. Поэтому очень важно избегать цветов, которые не любит Змея и подбирать фасоны, которые больше всего понравятся покровительнице.

Зеленая Змея будет благосклонна ко всем, кто выберет для себя наряд зеленого цвета, а также желтые и оранжевые оттенки. Уместным будет коричневый цвет платьев или костюмов. В новогоднюю ночь не обойтись без золотистых и серебристых платьев. Особенно удачным получится образ, если вы выберете платье в принт змеи.

А вот к запрещенным цветам входит черный, флуорисцентный, серый и красный цвет. Они могут разозлить покровительницу, поэтому от нарядов в этих цветах стоит отказаться.

Не надевайте на Новый год черные наряды на Новый год

Змея не любит серый цвет

Зеленая Деревянная Змея также будет недовольна, если вы примеряете синий или голубой наряд. Кроме того, категорическим табу в новогоднюю ночь есть изделия из натуральной змеиной кожи, поскольку они так разозлят хозяйку года, что весь год может пройти с испытаниями и проблемами.

Синий может разозлить хозяйку года

Согласно китайским верованиям, год Зеленой Деревянной Змеи может стать временем внутреннего роста, развития интуиции, поиска гармонии с собой и окружающим миром.