В какой одежде нельзя встречать Новый год 2025: она отпугнет успех

Новый год приближается, поэтому пора узнать об образах, которые стоит избегать в эту праздничную ночь. Если верить эзотерикам, то есть определенные цвета и вещи, которые могут отпугнуть успех в 2025 году, поэтому их лучше даже не надевать и сделать выбор в пользу других вещей.

Покровительницей 2025 года будет Зеленая Деревянная Змея, а это значит, что надо подбирать такие цвета, которые ей нравятся, а от неудачных - отказываться, пишет 24 Канал.

Читайте также Маникюр на Новый год 2025: лучшие идеи, которые понравятся всем девушкам

Успех в Новом году принесут несколько цветов: зеленый, желтый, коричневый, желтый, золотистый и серебристый. Астрологи говорят, что платья или костюмы в этом цвете принесут в вашу жизнь благополучие. Если же вы хотите, чтобы в 2025 году вам во всем везло, то не надевайте ничего в нескольких цветах.

В чем нельзя встречать Новый год 2025

Черный

Этот цвет считается скорбным, поэтому уже в начале Нового года может принести негативную энергию. Этот цвет символизирует апатию, поэтому его лучше избегать.



Цвета, в которых нельзя встречать Новый год / Фото Pinterest

Темно-серый

Несмотря на то, что в повседневной жизни мы радостно носим серый, для Нового года он не подходит, поскольку не способствует праздничной атмосфере. Не стоит одевать его, чтобы не привлечь в свою жизнь негативную энергетику.



Цвета, в которых нельзя встречать Новый год / Фото Pinterest

Неоновый

Не стоит на Новый год примерять на себе слишком яркие и контрастные оттенки, поскольку они могут вызвать агрессию у тотемного животного года. Чтобы не привлечь в свою жизнь конфликты, от этого цвета лучше отказаться.



Цвета, в которых нельзя встречать Новый год / Фото Pinterest

Фиолетовый

Астрологи не очень советуют надевать в новогоднюю ночь наряды в фиолетовом цвете, поскольку Зеленая Змея не очень любит его, поэтому не будет к вам благосклонна в 2025 году.



Цвета, в которых нельзя встречать Новый год / Фото Pinterest

Кроме цветов, стоит обратить внимание и на сами вещи. В современном мире достаточно популярны секонд-хенды, однако старые вещи не надо одевать в новогоднюю ночь. Категорически откажитесь от этой идеи.

Также бытует мнение, что успех отвернется от вас, если примерить в новогоднюю ночь старый наряд, который вы носите уже много лет. Новый год нельзя встречать в неопрятном наряде с затяжками или висячими нитками. Лучше позаботьтесь о новом платье или любых других вещах.