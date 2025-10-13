Под знаком Красной Огненной Лошади пройдет 2026 год. Энергия животного несет изменения, движение вперед и смелость. Но для того, чтобы год принес успех, нужно встретить праздничную ночь в вещах, которые будут гармонировать с покровителем.

Чтобы Новый 2026 год был счастливым, нужно подобрать правильные цвета, фактуры и стиль праздничного образа, пишет 24 Канал.

Как одеться на Новый год?

Астрологи говорят, что 2026 год будет активным и наполненным различными событиями и возможностями для тех людей, которые не боятся действовать. Лошадь очень любит свободу и движение, поэтому образ должен быть таким, чтобы излучать вашу уверенность.

Среди основных цветов – красный, бордовый, вишневый, золотой и бронзовый. Именно в этих оттенках советуем подбирать для себя платье в новогоднюю ночь. Дополнительными оттенками может стать черный, песочный, кремовый или карамельный.

Задобрить тотемное животное можно еще и выбором ткани. Лучше выбирать шелк, сатин, лен, бархат, замшу или кожу. Главное, чтобы вещи не были дешевыми и синтетическими.

Фасон платья должен подчеркнуть фигуру, иметь определенную изюминку. Это может быть трендовая драпировка, струящаяся ткань, разрезы, бахрома или волны, которые будут напоминать движение.

Завершить образ можно металлическими украшениями с красными камнями. Животное года любит уверенные шаги, поэтому обувь должна быть устойчивой, а вот духи – теплыми. Лучше всего подойдут нотки корицы, сандала или ванили.

Чтобы не отпугнуть покровителя года, лучше ограничить себя от холодных, водных оттенков. Синий, серый, фиолетовый – не стоит одевать в новогоднюю ночь. А еще животное не терпит ограничений, поэтому точно надо отбросить идею с тесной и неудобной одеждой.

Привлечь благосклонность Красной Огненной Лошади можно благодаря смеху и искренности. Празднование рядом с близкими – лучшая атмосфера, которая понравится животному.

Довершить новогодний образ можно благодаря красивой сумке, пишет Who What Wear. В этом году в моде сумки классических цветов и нескольких неожиданных оттенков, таких как оливково-зеленый, белый (ванильный), розовый, блестящий черный и коричневый.

Какие сапоги в моде в этом году?