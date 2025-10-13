Червоний Вогняний Кінь – символ 2026 року: що одягнути на Новий рік, щоб задобрити тварину
- Для Нового 2026 року, під знаком Червоного Вогняного Коня, рекомендують обирати червоні, бордові, золоті та бронзові кольори в одязі.
- Тканини повинні бути натуральними, як шовк чи оксамит, а прикраси - металевими з червоним камінням.
Під знаком Червоного Вогняного Коня пройде 2026 рік. Енергія тварини несе зміни, рух вперед та сміливість. Та для того, щоб рік приніс успіх, потрібно зустріти святкову ніч у речах, які гармоніюватимуть з покровителем.
Щоб Новий 2026 рік був щасливим, потрібно підібрати правильні кольори, фактури й стиль святкового образу, пише 24 Канал.
Читайте також Новий рік 2026: яка тварина стане символом року та що одягнути у святкову ніч
Як одягнутися на Новий рік?
Астрологи кажуть, що 2026 рік буде активним та наповненим різними подіями й можливостями для тих людей, які не бояться діяти. Кінь дуже любить свободу й рух, тому образ повинен бути таким, аби випромінювати вашу впевненість.
Серед основних кольорів – червоний, бордовий, вишневий, золотий та бронзовий. Саме у цих відтінках радимо підбирати для себе плаття в новорічну ніч. Додатковими відтінками може стати чорний, пісочний, кремовий чи карамельний.
Задобрити тотемну тварину можна ще й вибором тканини. Краще обирати шовк, сатин, льон, оксамит, замшу чи шкіру. Головне, щоб речі не були дешевими й синтетичними.
Фасон сукні повинен підкреслити фігуру, мати певну родзинку. Це може бути трендове драпірування, струмлива тканина, розрізи, бахрома чи хвильки, які нагадуватимуть рух.
Довершити образ можна металевими прикрасами з червоним камінням. Тварина року любить впевнені кроки, тому взуття повинне бути стійким, а от парфуми – теплими. Найкраще підійдуть нотки кориці, сандалу чи ванілі.
Щоб не відлякати покровителя року, краще обмежити себе від холодних, водних відтінків. Синій, сірий, фіолетовий – не варто одягати в новорічну ніч. А ще тварина не терпить обмежень, тому точно треба відкинути ідею з тісним та незручним одягом.
Привернути прихильність Червоного Вогняного Коня можна завдяки сміху й щирості. Святкування поряд з близькими – найкраща атмосфера, яка сподобається тварині.
Довершити новорічний образ можна завдяки красивій сумці, пише Who What Wear. Цього року в моді сумки класичних кольорів та кількох несподіваних відтінків, таких як оливково-зелений, білий (ванільний), рожевий, блискучий чорний та коричневий.
Які чоботи в моді цього року?
Чоботи сезону осінь-зима 2025/2026 стають ключовим елементом образу. Вони настільки здатні урізноманітнити образ, що без красивих чобіт нам не обійтися.
У тренді: ботфорти з м'якої шкіри, чоботи зі зміїним принтом, бордові відтінки, чоботи для верхової їзди та з м'якою халявою.
Часті питання
Які кольори рекомендується вибрати для святкового образу на Новий рік 2026?
Рекомендується вибрати червоний, бордовий, вишневий, золотий та бронзовий. Додатковими відтінками можуть стати чорний, пісочний, кремовий чи карамельний.
Які тканини варто вибрати для новорічного вбрання?
Варто вибрати шовк, сатин, льон, оксамит, замшу чи шкіру. Головне — уникати дешевих і синтетичних матеріалів.
Яке взуття та аксесуари підійдуть для святкування Нового року 2026?
Взуття повинне бути стійким, а прикраси — металевими з червоним камінням. Парфуми варто вибрати з нотками кориці, сандалу чи ванілі.