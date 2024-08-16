Ежедневный ритуал для красоты рук: что такое масло для кутикулы и как часто его наносить

Вид даже самого лучшего маникюра могут испортить неухоженные руки и потрескавшаяся кутикула. Именно поэтому правильный уход за ногтями, в частности использование масла для кутикулы, является важным.

Что это за средство, какие преимущества имеет масло для кутикулы и как его использовать для ухоженных ногтей, рассказываем далее.

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Что такое масло для кутикулы

Масло для кутикулы, как правило, является комбинацией нескольких масел и других ингредиентов, которые наносятся непосредственно на кутикулу.

Делается это в основном с целью увлажнения. Однако, если средство регулярно наносить массажными движениями или шариковым аппликатором, это может также помочь стимулировать приток крови к пальцам и таким образом способствовать здоровому росту ногтей.

Преимущества масла для кутикулы

Использование масла для кутикулы имеет много преимуществ, особенно зимой и при условии частого мытья рук.

Поддерживая благодаря маслу кутикулу увлажненной, вы обеспечиваете более быстрый рост ногтей и здоровье кожи в целом.

Кутикула может легко высыхать из-за воздействия холодной погоды и различных вредных продуктов, поскольку наши руки редко защищены. Регулярно применяя масло для кутикул, можно избежать ее высыхания и растрескивания.

Как часто нужно наносить масло для кутикулы

Хотя определенных ограничений здесь нет, лучше всего наносить масло для кутикулы по крайней мере один или два раза в день, чтобы поддерживать ногти ухоженными.

Достаточно использовать всего несколько капель и растереть их массажными движениями, делая применение масла частью ежедневной утренней и вечерней рутины.