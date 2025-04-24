Парфюм, который разрывает тикток: аромат, который надо попробовать каждой женщине

Женщины любят собирать большую коллекцию парфюмов, поэтому часто ищут что-то интересное для себя. В тиктоке сейчас особую популярность приобрел парфюм, который обсуждают все.

Новый аромат Aldebaran от Marc-Antoine Barrois имеет в ольфакторной композиции четыре пазла: бобы тонка, охапки свежей туберозы, чай мате и паприку, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Этот парфюм необычный, поэтому на каждой коже будет по-разному звучать. Пользовательницы из тиктока поют хвалебные оды этой новинке и влюблены в небанальный запах. Новый аромат создан в сотрудничестве с одним из самых известных парфюмеров современности Квентином Бишем.

Aldebaran рожден из букета туберозы – самого захватывающего из цветов. Я подчеркнул ее молочные грани и свежие лепестки, добавил щепотку паприки, чтобы она зашарилась. А бобы тонка – для зависимости,

– отметил парфюмер.

Что интересно, название этого аромата происходит от звезды Aldebaran, которая является самой яркой в созвездии Тельца. В переводе с арабского это означает "тот, кто ведет, показывает путь".



Названы лучшие духи весны / Фото Pexels

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Духи Aldebaran от Marc-Antoine Barrois имеют другое звучание туберозы – чистое и очень свежее. В парфюме чувствуется букет тубероз с розовыми лепестками на зеленых стеблях, мягкая кокосовая текстура и легкая пряная дымка пыли. Особый аромат разворачивает белый цветок.