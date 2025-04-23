Прошлой весной все были одержимы нотами вишни, а уже в этом году тренд распространился на другие фрукты, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Специалисты говорят, что сейчас доминируют ароматы с нотами ягод, цитрусовых и дыни.

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Jo Malone London – Beach Blossom Cologne

Парфюм наполнен кокосовой водой, кедром, лаймом, мятой, бобами тонка, ванилью и ветивером. Аромат не только содержит экзотические ноты и тропический аромат, но и определенную кремовость, которую придает ему ваниль.



Ароматы, которые идеально подходят на весну / Фото In Journal

Chanel – Chance Eau de Tendre

Эти духи подойдут всем, кто любит воздушные и нежные ароматы. Парфюм содержит ноты пачули и розового перца, а дальше идут аккорды грейпфрута, дыни и розы. Этот тонкий аромат прекрасно подходит для весенне-летней поры.



Ароматы, которые идеально подходят на весну / Фото In Journal

Byredo – Pulp

Фруктовый парфюм является одним из самых оригинальных, поскольку вмещает в себе совсем несладкие фрукты. Он наполнен черной смородиной, кардамоном, инжиром, красным яблоком, цветом персика и пралине.



Ароматы, которые идеально подходят на весну / Фото In Journal

Tom Ford – Bitter Peach

Эта парфюмированная композиция является свежей и сладкой. Аромат идеально подходит для женщин взрослого возраста, которые скучают по персиковым духам подросткового возраста.



Ароматы, которые идеально подходят на весну / Фото In Journal

Christian Dior – La Collection Privee Rouge Rouge Trafalgar

Парфюм еще с 2020 года открывается пьянящими фруктовыми нотами, но мускус и пачули придают ему необходимую глубину.



Ароматы, которые идеально подходят на весну / Фото In Journal

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