Как легко ускорить метаболизм: 3 реально работающих метода

Метаболизм – это обмен веществ. Чем быстрее происходит этот процесс, тем скорее сжигаются калории.

Ускорить метаболизм возможно. Для этого не нужно принимать специальные добавки. Достаточно лишь придерживаться нескольких простых советов, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Как ускорить обмен веществ

Соблюдайте режим

Важно не только планировать рабочие процессы, а и приемы пищи. Не доводите себя до истощения. Дайте своему организму возможность чувствовать себя спокойно и определите часы для завтрака, обеда и ужина.

Как может выглядеть ваш график:

завтрак: с 7:00 до 9:00;

обед: с 13:00 до 15:00;

ужин: с 19:00 до 21:00;

перекусы: в 11 и 17.



Как есть больше и при этом худеть / Фото Pexels

Обратите внимание! Этот график должен соответствовать вашему образу жизни.

Пейте достаточно воды

Воду нужно пить постоянно в значительных количествах. Норма определяется для каждого индивидуально, с учетом веса, роста и образа жизни.

Лайфхак! Чтобы употреблять больше воды, приучитесь выпивать стакан перед каждым приемом пищи.

Питайтесь правильно

Чтобы ваш обмен веществ работал лучше, необходимо:

употреблять достаточное количество белка;

добавлять специи, в частности, перец;

употреблять много продуктов, богатых селеном, железом и цинком.



Как ускорить свой обмен веществ / Фото Pexels

Заметьте! На работу организма в значительной степени влияет эмоциональный фон. Именно поэтому, если вы чувствуете регулярно стресс, стоит также поработать над этим аспектом.