Не выбрасывайте старый пиджак: его легко можно обновить благодаря яркой ленте

В нашем гардеробе точно есть вещи, которые еще не считаются антитрендовыми, но и уже не очень подходят к нашим образам. В сети есть немало видеороликов, которые показывают, как можно старым вещам дать новую жизнь. Далее расскажем, как добавить особой изюминки жакету.

Тик ток криейторка Алина Гниденко часто показывает своим подписчикам, как создает корсеты, платья и перешивает старые джинсы или обновляет несколько скучный наряд. На этот раз дизайнер решила продемонстрировать довольно легкое обновление жакета, которое не требует больших усилий.

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Если для того, чтобы пошить корсет или платье, нам понадобятся лекала, швейная машинка и умение с ней работать, то в случае с жакетом, вам только нужно отобрать блейзер из гардероба, который вам уже немного надоел, чтобы интересно его обновить, булавки и яркую ленту.

Как обновить старый жакет

Девушка взяла оверсайз пиджак в сером цвете маскулинного кроя. Она советует одеть его на манекен, если он у вас есть, если же нет – воспользуйтесь рейлом и повесьте блейзер на вешалку или вообще можете эту манипуляцию сделать на любом, кто его наденет. Если пиджак будет лежать, то вам будет достаточно неудобно.

После этого надо проколоть булавки в рукав жакета сверху донизу с обеих сторон. Промежутки должны быть одинаковыми, чтобы все было равномерно и красиво. На рукав жакета девушка прикрепила 16 булавок, а дальше протянула от начала розовую ленту, сложив ее вдвое, а на конце завяжите бантик.

Как добавить ленту в рукав жакета: смотрите видео

Криейторка использовала розовую ленту, которую соединила со штанами в тон. Вы можете же выбрать тот цвет, который вам нравится и совместить с джинсами, брюками или юбкой. Это может быть белая лента, красная или трендовая бордовая. Отталкивайтесь от собственных вкусов и предпочтений.