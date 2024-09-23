Сколько стоит одежда Даши Квитковой: полный разбор образа с ценами и брендами

Популярная инфлюенсер Даша Квиткова обладает безупречным вкусом. В повседневной жизни она любит миксовать стили и появляться в вещах casual, спорт-шик и романтической одежде на основе платьев и обуви на каблуках. На этот раз рассказываем о недавнем образе блогера, который девушки могут повторить в сентябре.

Даша Квиткова любит нейтральную гамму цветов. Основу ее гардероба составляют классические оттенки на основе черного, белого и серого цвета. Но иногда ради изюминки в своем образе, инфлюенсерка добавляет яркие вещи, изысканные принты или эффектные аксессуары или украшения.

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Недавно блогерша посетила шоу с Эктором Хименесом-Браво в лаконичном и стильном образе.

Сколько стоит наряд Даши Квитковой

Модница надела коричневое боди от бренда 044UNDER, которое стоит 1350 гривен. Низ Даша дополнила голубыми мешковатыми джинсами от дизайнера Екатерины Сильченко за почти 13 тысяч гривен.

Розовую рубашку оверсайз Nicole Даша Квиткова приобрела от бренда J'amemme. Ее цена составляет 15 750 гривен. Трендовые белые слингбеки блогерша носит от Zara за 2800 гривен.

Знаменитость зачесала волосы в хвост и дополнила свой образ золотистыми серьгами в форме яиц от украинского дизайнера Светланы Бевзы. Эти украшения стоят 8300 гривен. А вот главной изюминкой в ее образе стала черная культовая сумка от Bottega Veneta Mini Jodie. Такая сумка стоит 99 тысяч гривен. Общая сумка образа Даши Квитковой составила 140 тысяч гривен.

Даша Квиткова часто создает образы на основе вещей от украинских брендов, впрочем также любит приобрести для себя дорогие вещи. Впрочем такая сумка – это капиталовложение на много лет, поскольку эта модель уже несколько лет не выходит из моды и до сих пор остается популярной.

Весь образ инфлюенсерки достаточно легко повторить. Модным девушкам стоит только совместить боди с джинсами, дополнить верх рубашкой и туфлями на каблуках и добавить украшения и минималистичную сумку.