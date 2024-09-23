Даша Квіткова любить нейтральну гаму кольорів. Основу її гардероба складають класичні відтінки на основі чорного, білого та сірого кольору. Та часом заради родзинки у своєму образі, інфлюенсерка додає яскраві речі, вишукані принти чи ефектні аксесуари або прикраси.

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Нещодавно блогерка завітала на шоу з Ектором Хіменесом-Браво у лаконічному та стильному образі.

Скільки коштує вбрання Даші Квіткової

Модниця одягнула коричневе боді від бренду 044UNDER, яке коштує 1350 гривень. Низ Даша доповнила блакитними мішкуватими джинсами від дизайнерки Катерини Сільченко за майже 13 тисяч гривень.

Рожеву сорочку оверсайз Nicole Даша Квіткова придбала від бренду J'amemme. Її ціна складає 15 750 гривень. Трендові білі слінгбеки блогерка носить від Zara за 2800 гривень.

Знаменитість зачесала волосся у хвіст та доповнила свій образ золотистими сережками у формі яєць від української дизайнерки Світлани Бевзи. Ці прикраси коштують 8300 гривень. А от головною родзинкою в її образі стала чорна культова сумка від Bottega Veneta Mini Jodie. Така сумка коштує 99 тисяч гривень. Загальна сумка образу Даші Квіткової склала 140 тисяч гривень.

Даша Квіткова часто створює образи на основі речей від українських брендів, втім також любить придбати для себе дорогі речі. Втім така сумка – це капіталовкладення на багато років, оскільки ця модель вже кілька років не виходить з моди і досі залишається популярною.

Увесь образ інфлюенсерки досить легко повторити. Модним дівчатам варто лише поєднати боді з джинсами, доповнити верх сорочкою й туфлями на підборах та додати прикраси та мінімалістичну сумку.