Маша Єфросиніна – одна з найстильніших жінок шоу-бізнесу. Знаменитість вміє не лише здивувати красивими образами на важливих подіях, але й бездоганно виглядає в повсякденному житті.

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Телеведуча постійно займається спортом, тож залюбки підкреслює свою фігуру. Нещодавно Єфросиніна приміряла новий look, який вже встигла оцінити її 2-мільйонна аудиторія.

Красивий образ Маші Єфросиніної

Знаменитість одягнула чорний топ на широких бретелях з V-подібним вирізом, який підкреслював груди. На низ Маша приміряла трендові штани 2024 року – капрі. Вона обрала для себе чорний варіант на високій посадці.

Образ телеведучої доповнили мінімалістичні босоніжки на підборах та шкіряний бордовий жакет. Цей колір в осінню пору є особливо популярним. Єфросиніна зачесала волосся в пучок, підкреслила очі за допомогою чорних стрілок на повіках та довершила аутфіт золотими прикрасами – ланцюжком та браслетом.

З чим носити трендові штани

Капрі були в моді дуже давно й тривалий час вважалися антитрендовими. Однак цього року вони повернулися в моду. Ще не всі готові приміряти капрі, оскільки не знають, з чим їх можна поєднувати, втім завужені лосини чи штани нижче колін добре поєднуються з взуттям на підборах та елегантним верхом. З балетками та кросівками капрі краще не носити.