Олена Зеленська приїхала до Львова, щоб відкрити модернізовану бактеріологічну лабораторію. Усі образи першої леді здебільшого складаються з жакетів та штанів палаццо. Цього разу дружина президента знову зробила ставку на мінімалізм, однак замість костюма обрала жакет і штани різних кольорів.

Читайте також 5 найпопулярніших костюмів Олени Зеленської: як виглядає образ, який облетів увесь світ

Скільки коштує піджак Олени Зеленської

У Львові перша леді з’явилася у красивому темно-синьому двобортному жакеті подовженого крою зі срібними ґудзиками. Її образ доповнили штани карамельного відтінку зі стрілками та взуття темно-шоколадного кольору. Під жакет Олена Зеленська одягнула бежевий лонгслів.

Волосся перша леді розпустила та постала з ледь помітним макіяжем. Її look доповнили мінімалістичні сережки-цвяшки.

Синій є улюбленим кольором Олени Зеленської. Більшість її вбрання складається саме з синіх відтінків. Для важливої події у Клінічному центрі вона обрала піджак від українського бренду Article. На сайті бренду красивий виріб коштує 14 200 гривень.



Піджак, який одягнула перша леді / Фото з сайту бренду Article

Гардероб Олени Зеленської складається з речей від українських брендів. Перша леді носить вбрання від Івана Фролова, Ельвіри Гасанової, Катерини Сільченко та багатьох інших відомих дизайнерів.

Бренд Article відносно молодий. Його заснувала у 2020 році Яна Матіас. Для створення речей бренд черпав натхнення у пошитті чоловічого одягу, однак вектор спрямовує саме на гардероб для жінок, які втілюють легкість і силу. За словами бренду, піджак є позачасовим предметом гардероба, який здатен підкреслити жіночність.