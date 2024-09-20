Елена Зеленская приехала во Львов, чтобы открыть модернизированную бактериологическую лабораторию. Все образы первой леди в основном состоят из жакетов и брюк палаццо. На этот раз жена президента снова сделала ставку на минимализм, однако вместо костюма выбрала жакет и брюки разных цветов.

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Сколько стоит пиджак Елены Зеленской

Во Львове первая леди появилась в красивом темно-синем двубортном жакете удлиненного кроя с серебряными пуговицами. Ее образ дополнили брюки карамельного оттенка со стрелками и обувь темно-шоколадного цвета. Под жакет Елена Зеленская надела бежевый лонгслив.

Волосы первая леди распустила и предстала с едва заметным макияжем. Ее look дополнили минималистичные серьги-гвоздики.

Синий является любимым цветом Елены Зеленской. Большинство ее нарядов состоит именно из синих оттенков. Для важного события в Клиническом центре она выбрала пиджак от украинского бренда Article. На сайте бренда красивое изделие стоит 14 200 гривен.



Пиджак, который надела первая леди / Фото с сайта бренда Article

Гардероб Елены Зеленской состоит из вещей от украинских брендов. Первая леди носит наряды от Ивана Фролова, Эльвиры Гасановой, Екатерины Сильченко и многих других известных дизайнеров.

Бренд Article относительно молодой. Его основала в 2020 году Яна Матиас. Для создания вещей бренд черпал вдохновение в пошиве мужской одежды, однако вектор направляет именно на гардероб для женщин, которые воплощают легкость и силу. По словам бренда, пиджак является вневременным предметом гардероба, который способен подчеркнуть женственность.