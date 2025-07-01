Новый образ Сабрины Карпентер, который шокировал всех: как теперь выглядит певица
- Сабрина Карпентер поразила фанатов сменой стиля, появившись на показе Dior Homme с гладкими волосами.
- Образ певицы может намекать на смену в стиле и карьере перед выпуском нового альбома.
Всемирно известная певица Сабрина Карпентер появилась на публике в довольно неожиданном образе. Она поразила своих фанатов изменением привычного стиля.
Обычно Сабрина одевается довольно ярко и откровенно. Отдельного внимания заслуживают волосы певицы. Кажется, что Карпентер фанатка именно объемных причесок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Как изменила стиль Сабрина Карпентер
В течение долгого времени Сабрину считали трендсеттером прически с объемными локонами и челкой. Ведь именно в таком образе певица появлялась на различных мероприятиях, концертах и в своих клипах.
На показе Dior Homme в Париже Сабрину увидели с гладко уложенными волосами и косым пробором. Дополнил образ миниатюрный зажим, закрепивший челку сбоку.
Как выглядела Сабрина Карпентер на парижском показе Dior Homme / Фото Getty Images
Одежда Сабрины заслуживает отдельного внимания. Она была в приталенном жакете серого цвета, юбке чуть ниже колена и туфельках с открытым носом.
Почему Сабрина Карпентер изменила свой образ на показе Dior / Фото Getty Images
Кажется, что этим выходом Сабрина намекнула на новую эру в стиле и карьере. Ведь недавно состоялся анонс ее альбома Man's Best Friend (его релиз состоится уже 29 августа).
Интересно! Альтернативная обложка альбома Сабрины Карпентер – фото Мэрилин Монро 1960 года.