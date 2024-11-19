Блогерша оделась в цвета киевского торта: впечатляющий и интересный результат

В социальных сетях блогеры, которые направлены на модную или лайфстайл-тематику, все чаще пытаются поразить своих подписчиков креативными видеороликами, которые привлекут их внимание. Недавно пользовательница решила показать, как может выглядеть образ в цветах киевского торта.

Самым популярным цветом в мире является черный, поэтому неудивительно, что именно он составляет основу нашего гардероба, пишет 24 Канал. Впрочем, блогер Яна Метелкина решила продемонстрировать, что комбинировать цвета – это отличная идея, которая поможет выделиться из общей массы, а цветные вещи точно подарят хорошее настроение.

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Видеоролик по созданию образа в цветах известного киевского торта девушка опубликовала в своем инстаграме, за которым следит почти 100 тысяч подписчиков.

Как одеться в цвета киевского торта

В качестве кремовой основы Яна Метелкина надела коричневые вельветовые брюки. Они в этом сезоне актуальны и с новым размахом вернулись в моду, поэтому смело можете их добавлять в свой гардероб. Сверху блогерша надела салатовую футболку в цветах листьев на украшенном торте, а сверху – голубой жакет, который соответствует цветкам на торте.

Бледно-бежевые носки соответствуют цвету каштанов. К ним Яна подобрала желтые тимберленды и кофту лососевого оттенка, которая идеально повторяет цвет цветов киевского торта. Этот лонгслив она надела сверху, чтобы создать многослойный образ. На верх девушка надела бирюзовый берет, который довершил ее аутфит.

Стильный образ в цветах торта: смотрите видео

В комментариях подписчики отметили, что образ выглядит довольно интересно и даже "вкусно", поэтому охотно повторили бы его на себе. Блогерша любит креативить, поэтому уже попробовала одеться в виде перепички с сосиской из "Киевской перепички". Вероятно, в будущем Яна попытается еще поразить подписчиков интересными воспроизведениями образа.