Как дорого выглядеть зимой: образ, который покорит всех

Определенный наряд может наделить наш образ вкусом. Правильно подобранные вещи из качественных материалов и отдельных цветов могут иметь дорогой и эффектный вид.

Известная шведская манекенщица Эльза Хоск продемонстрировала, как можно иметь безупречный вид благодаря простым вещам, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу модели.

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Как выглядеть в одежде дорого

Монохромные образы всегда выглядят дорого. Наряд с ног до головы в одном оттенке создает роскошный вид. Это касается всех цветов – от классического черного до яркого красного или эффектного сапфирового, впрочем безупречно выглядит молочный оттенок.

Светлые цвета мы всегда одеваем на праздники и любые другие важные события, поэтому автоматически он вызывает эффект дороговизны. Шведская модель Эльза Хоск на собственном примере показала, как можно создать роскошный вид благодаря нескольким вещам.

Блондинка надела костюм, который состоял из удлиненного минималистичного лонгслива и широких брюк палаццо. Сверху она элегантно завязала шарф на шее и довершила аутфит сумкой в оттенке слоновой кости. Красавица надела каблуки и уложила волосы в кудри.

Такой роскошный образ можно дополнять винтажными украшениями – серьгами или часами, которые имеют безупречный вид. Сверху к такому наряду идеально подойдет молочное пальто, светлая длинная шуба или удлиненная дубленка.

В моду врываются объемные шапки из экомеха, поэтому таким головным убором можно было бы завершить образ с добавлением теплых варежек в молочном оттенке.

Монохромный образ из разных вещей в одном цвете признан модной константой, которая не перестает быть актуальной независимо от сезона. Именно поэтому светлый образ способен создать эффект роскоши в стиле Old Money, даже в холодное время года.