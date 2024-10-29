Как повторить образ Венздей на Хэллоуин за 10 минут: это намного легче, чем может показаться

Многие киноманы хотят повторить на Хэллоуин образ девочки Венздей из одноименного сериала "Wednesday". С семейкой Адамс все знакомы давно, впрочем новый сериал от Netflix увлек зрителей с первых минут. Для тех, кто хочет воссоздать образ Дженны Ортеги, сыгравшей главную героиню в сериале, рассказываем поэтапно, что за чем надо подготовить.

Венздей Аддамс в современной версии сериала имеет темные волосы, заплетенные в косички и одежду в темных тонах, что часто контрастирует с острым белым воротником. Культовая персонажка в сериале представлена в стиле мягкой готики. Образ девочки идеально подходит для Хэллоуина, а повторить его сможет каждая девушка.

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Образ Венздей на Хэллоуин

Чтобы одеться на хэллоуинскую вечеринку вам понадобится базовое черное платье свободного кроя на длинный или короткий рукав с юбкой до колен. Для воспроизведения аутфита школьницы наденьте белоснежный воротник и завершите look черно-белыми колготками. На ноги наденьте лакированные лоферы черного цвета.

Обладательницы черных волос могут не волноваться за реалистичное воспроизведение образа, а вот блондинки или девушки с русым цветом волос могут примерить черный парик.

Далее остается только сделать две косички и выпустить передние пряди. Макияж можно сделать базовым или добавить немного темных тонов.

Как одеться в стиле Венздей: смотрите видео

Для того, чтобы воспроизвести макияж Венздей нужно подвести глаза черным карандашом или подводкой, а контур губ обвести черным карандашом с добавлением сливовых или бордовых оттенков, которые прекрасно впишутся в общую картинку. И не забудьте по веснушки, без которых Венздей – не Венздей.

Как сделать макияж в стиле Венздей: смотрите видео

Два года назад танец Венздей Аддамс захватил весь тикток. Героиня танцевала его на ежегодном танцевальном мероприятии Rave'N в Академии Невермор. На мероприятие она надела платье с рюшами и заплела волосы в два пучка. На Хэллоуин можно одеть и такое готически-романтическое платье, впрочем для того, чтобы ваш образ узнали, советуем заплести две косички.

Как одеться в стиле Венздей: смотрите видео