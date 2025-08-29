1 сентября для учеников всех классов является трепетным днем, который символизирует начало нового учебного процесса, пишет 24 Канал. Праздничная линейка является торжественным событием каждого ученика, поэтому в этот день в школу надо прийти в красивом и красивом наряде.

Читайте также Особенно актуально: храним обувь между сезонами так, чтобы было как только что из коробки

Что одеть школьникам на 1 сентября?

На День знаний ученики уже традиционно подбирают для себя светлый верх и темный низ. Мода на базовые рубашки, блузы, брюки и юбки все еще остается школьной классикой. Впрочем, популярность уже много лет сохраняют вышитые рубашки для парней и девушек, а также платья-вышиванки.

На 1 сентября рекомендуем ученикам выбрать белую рубашку и сочетать ее со штанами (для мальчиков), и с юбкой (для девочек). Вместо рубашки можно одеть вышиванку, а девушки дополнительно еще могут сделать выбор в пользу вышитого платья.

Достаточно красиво смотрятся сарафаны из костюмной ткани, вельвета или денима. Эту вещь можно будет носить в школу с различными гольфами и лонгсливами. В холодный день сверху можно одеть жакет из школьной формы.

Старшеклассники блузу или вышитую рубашку уже могут совместить с брюками палаццо, шелковыми брюками, атласной юбкой. Что касается обуви, то хорошо смотрятся модные балетки Мэри Джейн, лоферы или туфли-лодочки или слингбэки с невысокими каблуками.

На 1 сентября в школу можно одеть красивый костюм на основе жакета и брюк или юбки. Важно только, чтобы он был нейтрального цвета и максимально напоминал школьную форму.