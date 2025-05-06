Самые стильные образы Met Gala 2025: от них невозможно отвести взгляд

Минувшим вечером состоялся торжественный выход звезд посвященный Met Gala 2025. Образы некоторых селебрити по-настоящему шокировали публику.

Тема нынешнего бала Met Gala – "Tailored for You". В переводе это – "Сшитый для вас", пишет 24 Канал.

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Какие образы были у звезд на Met Gala 2025

Тема 2025 года отсылает нас, в том числе и к мужской моде. Можно смело сказать, что в этот раз образы звезд продемонстрируют то, как интерпретирует стиль сам создатель.

Американская инфлюенсерка Эмма Чемберлен появилась в платье интересного кроя. Взгляд "притягивают" необычные аксессуары, которыми звезда дополнила образ. С одной стороны Эмма выглядит настоящей бунтаркой, с другой – утонченной дивой.



Как выглядели звезды на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

Актриса Рэйчел Смит решила не экспериментировать. Она выбрала довольно классическое платье с интересным обрамлением. Ее безупречную фигуру подчеркнул тонкий ремешок на талии. Изящества образу добавили длинные черные перчатки.



Интересные платья на Мет Гала 2025 / Фото Getty Images

А вот американская певица Теяна Тейлор по-настоящему поразила публику своим выходом. Ее образ очень креативный и необычный.

Теяна одновременно напоминает вельможу, пирата, а некоторые даже успели сравнить ее лук с одеждой "кота в сапогах". Однако ни одно из этих утверждений не может в полной мере передать стиль певицы.



Самые яркие образы звезд на Met Gala 2025 / Фото Getty Images

Певица смогла создать настоящий перфоменс, благодаря своему выходу. Вероятно, именно образ Теяны запомнится всем надолго.