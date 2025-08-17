В воскресенье, 24 августа, украинцы будут отмечать День Независимости. В этот праздник все традиционно одевают символ национального единства и культуры – вышиванку. Рубашка или платье с вышивкой является настоящей гордостью для каждого украинца, поскольку именно патриотическая символика лучше всего транслирует нашу любовь к Родине.

Вышиванка является неотъемлемой частью нашего гардероба, пишет 24 Канал. Льняная рубашка или платье с интересными орнаментами удачно сочетается с базовым нарядом.

Что надеть на День Независимости?

Вышиванка-платье

Все чаще на День Независимости девушки надевают красивое самостоятельное платье, которое не требует никакой дополнительной стилизации, кроме обуви и украшений. К платью можно одеть балетки, вьетнамки или шлепанцы. Создать романтический образ удастся благодаря обуви на каблуках.

Вышиванка и юбка

Летом вышитые рубашки можно носить с юбками разной длины – мини или макси. Это могут быть джинсовые костюмные или шелковые юбки.

Вышиванка с джинсами

Сочетание вышиванки с джинсами является самым простым и популярным образом. Многообразие фасонов джинсов является достаточно широким, поэтому можно экспериментировать и выбирать для себя любой вариант, который подойдет с рубашкой.

Вышиванка со штанами

В летнее время вместо костюмных брюк рекомендуем одевать льняные или шелковые брюки, в которых будет легко и комфортно находиться. Чтобы придать образу особую нотку, стоит усовершенствовать аутфит украшениями или аксессуарами.