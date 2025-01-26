Как одеться на горнолыжный курорт: красивые зимние образы в стиле Après-ski

Впереди у нас еще февраль, поэтому многие любители зимнего вида спорта будут отправляться на отдых в горнолыжный курорт, чтобы налюбоваться заснеженными горами и покататься на лыжах или сноуборде. Модницы уже давно определили эстетику такого зимнего отдыха, в которой есть неописуемый шарм и изящество.

Зимняя эстетическая экипировка заслуживает особого внимания, пишет 24 Канал. Она не только стильно выглядит, но и не дает замерзнуть, когда на улице холодно.

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Как одеться на горнолыжный курорт

Для тех, кто планирует отдых в одном из горнолыжных курортов Украины, стоит вдохновиться образами в эстетике Après-ski, которая базируется на вещах, которые идеально вписываются в отдых в горах.

Основу составляют горнолыжные костюмы, особенно в монохромном цвете, которые сочетаются с обувью и шапкой или шлемом.



Зимние образы в стиле Après-ski / Фото Pinterest



Зимние образы в стиле Après-ski / Фото Pinterest

Зима – замечательный период, чтобы отправиться на отдых в горнолыжный курорт и насладиться видом заснеженных гор. Модницы для такого отдыха выбирают эстетическую зимнюю экипировку, которая стильно выглядит и не позволяет замерзнуть в минусовую температуру.

Мода на красивый горнолыжный наряд началась еще с 20-х годов, когда богатые люди и аристократы на самых дорогих зимних курортах Европы демонстрировали стильные лыжные костюмы или комбинезоны. Сначала эта экипировка была исключительно необходимостью, но впоследствии переросла в отражение статуса.

Теперь в знаменитых курортах Европы модные инфлюенсерки приезжают в зимних вещах от самых известных брендов. Особенно это заметно в Куршавеле и Сент-Морице.

Однако, лыжная экипировка для катания по склонам – все же обязательный атрибут, а вот уже эстетика Après-ski с французского переводится буквально "после лыж". Этот наряд уже должен отражать образ человека, который сошел с лыж и идет отдыхать, наслаждаясь зимними пейзажами и теплым напитком.



Зимние образы в стиле Après-ski / Фото Pinterest



Зимние образы в стиле Après-ski / Фото Pinterest



Зимние образы в стиле Après-ski / Фото Pinterest

Для этого модный бренд Moon Boot придумал обувь, чтобы женщины после катания могли их одеть. Эта обувь предназначена для гор, а не для города. Модницы выбирают к такой обуви лосины и интересные зимние свитера в эстетике тихой роскоши, дополняя свои аутфиты меховыми шапками, шубами или эффектными образами с повязкой на голове.

Такими модными образами современные инфлюенсеры вдохновлялись от вида знаменитостей. В красивых лыжных костюмах на фоне гор позировала принцесса Диана, Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и многие другие известные знаменитости.

Все чаще девушки выбирают для себя наряды в стиле Après-ski не только для отдыха в горах, но и для прогулок за городом. Расслабленные образы можно дополнять уггами, балаклавой, шапкой бини или солнцезащитными очками, без которых в солнечных зимних горах не обойтись.