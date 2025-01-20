Модницы выбирают леггинсы не только для комфортности, но и для создания расслабленных кэжуальных выходов, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Чтобы зимой образы были стильными, теплыми и удобными, стоит обратить внимание на красивые сочетания вещей.

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Главное, на что надо сделать акцент – на леггинсах из плотных тканей, или с утеплением под низом. Если таких нет, то под низ стоит одевать термобелье. Уже этой зимой с легкостью можно повторить несколько актуальных образов.

Леггинсы и шуба

Элегантный и изысканный образ на основе шубы из экомеха и леггинсов можно примерить в горах или на прогулку по городу. Модницы делают акцент на коричневых, молочных, белых или винтажных моделях верхней одежды.

Леггинсы и пальто

Если летом мы стилизуем леггинсы с жакетами для офисных будней и рабочих встреч, то зимой можно создать стилизацию на основе утепленного пальто.

Леггинсы и высокие сапоги

Подберите к своим леггинсам высокие сапоги или сделайте ставку в пользу ботфортов. Это могут быть пары на невысоком каблуке, ковбойки или мотоциклетные варианты. В таких образах все внимание сосредоточено на верхней одежде и обуви, а леггинсы станут деталью, которая будет завершать образ.

Леггинсы и меховые сапоги

Такой образ подойдет для снежной погоды в горах. Невероятно красиво смотрятся меховые сапоги с леггинсами в сочетании с шубой или красивыми головными уборами.

Также леггинсы можно удачно стилизовать с длинными и короткими дубленками, пуховиками, уггами или ботинками челси. Черные обтягивающие лосины являются альтернативой джинсам, поэтому их можно носить с любым нарядом, который вам будет по душе.