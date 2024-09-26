Замша и бежевые цвета: 5 образов на октябрь, чтобы выглядеть красиво и стильно

Как правило, осенний сезон сосредоточен на классике и базовых цветах, но вместе с этим модницы добавляют в гардероб интересные вещи, которые невозможно обойти вниманием.

Пересмотрев модные образы инфлюенсеров, мы выбрали несколько самых стильных аутфитов, которые бы вы смогли легко повторить уже в этом октябре, пишет Lady 24. Учитывая, что температура на улице уже будет несколько прохладнее, чем сейчас, то образы будут состоять на основе верхней одежды и сапог.

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Куртка оверсайз + белые джинсы

В октябре не переставайте носить белые вещи, боясь дождя или луж. Вместе с курткой и сапогами, наряд в белых тонах становится особенно изысканным. На примере инфлюенсерки, сочетайте куртку бежевого тона с сапогами и большой сумкой.

Коричневый total look

Немецкая инфлюенсерка Леони Ханне умеет демонстрировать красивые и изысканные образы, поэтому на своем примере показала, как можно создать безупречный и дорогой вид с помощью наряда одного цвета. Блондинка надела коричневый гольф, который соединила с брюками палаццо того же оттенка, а сверху надела длинное пальто, которое довершила сумкой в шоколадном оттенке.

Белая рубашка + джинсы

Французская инфлюенсерка Жюли Феррери показывает бессмертную классику – белую рубашку в сочетании с синими джинсами. Интересным дополнением к ее образу стала бордовая обувь с круглым носком на небольшом каблуке и лакированная сумка карамельного оттенка.

Образ преппи

Школьная эстетика становится особенно популярной в осеннее время, поэтому советуем создать образ на основе белой рубашки, черных шорт и бежевого пальто. На низ наденьте классические лоферы и черные подколенки. Выглядеть такой аутфит будет довольно стильно и красиво.

Теплый кардиган + казаки

В теплую солнечную погоду можно выходить без верхней одежды, однако нужно добавить в гардероб теплый кардиган в кремовом оттенке. Низ должен обязательно дополнять теплая футболка. Довершайте выход синими джинсами и бежевыми сапогами казаками.

Также этой осенью можете приобрести для различных аутфитов короткие угги, пальто в длине макси или вещи в бордовом цвете, которые являются суперпопулярными в этом сезоне.