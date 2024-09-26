Передивившись модні образи інфлюенсерів, ми вибрали кілька найстильніших аутфітів, які б ви змогли легко повторити вже цього жовтня, пише Lady 24. Враховуючи, що температура на вулиці вже буде дещо прохолоднішою, ніж зараз, то образи будуть складатися на основі верхнього одягу та чобіт.

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Куртка оверсайз + білі джинси

У жовтні не переставайте носити білі речі, боячись дощу чи калюж. Разом з курткою та чоботами, вбрання в білих тонах стає особливо вишуканим. На прикладі інфлюенсерки, поєднайте куртку бежевого тону з чоботами та великою сумкою.

Коричневий total look

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне вміє демонструвати красиві та вишукані образи, тож на своєму прикладі показала, як можна створити бездоганний та дорогий вигляд за допомогою вбрання одного кольору. Білявка одягнула коричневий гольф, який поєднала зі штанами палаццо того ж відтінку, а зверху одягнула довге пальто, яке довершила сумкою в шоколадному відтінку.

Біла сорочка + джинси

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері показує безсмертну класику – білу сорочку в поєднанні з синіми джинсами. Цікавим доповненням до її образу стало бордове взуття з круглим носком та невеличких підборах й лакована сумка карамельного відтінку.

Образ преппі

Шкільна естетика стає особливо популярною в осінню пору, тож радимо створити образ на основі білої сорочки, чорних шортів та бежевого пальта. На низ одягніть класичні лофери та чорні підколінки. Виглядатиме такий аутфіт доволі стильно та красиво.

Теплий кардиган + козаки

У теплу сонячну погоду можна виходити без верхнього одягу, однак потрібно додати в гардероб теплий кардиган в кремовому відтінку. Низ має обов’язково доповнювати тепла футболка. Довершуйте вихід синіми джинсами та бежевими чоботами козаками.

Також цієї осені можете придбати для різноманітних аутфітів короткі угги, пальто в довжині максі чи речі в бордовому кольорі, які є суперпопулярними цього сезону.