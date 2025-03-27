Как интересно носить костюмы в теплое время года: 5 стильных образов

Уже к концу апреля наша верхняя одежда отойдет на второй план, поэтому образы будут завершать жакеты. Чтобы аутфит выглядел стильно и интересно, советуем примерить костюм, который можно эффектно стилизовать.

Костюм – это базовая вещь в нашем гардеробе, поэтому без него сложно представить гардероб современной женщины, пишет 24 Канал. Когда на улице становится достаточно тепло, то вместо тренча в ход идет жакет, который станет прекрасным союзником к костюмным брюкам или юбке.

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Модницы любят создавать красивые образы, поэтому вносят разнообразие с помощью интересных фасонов, цветов, деталей и фактур. В моде остаются костюмы-тройки на основе жилетки, блейзера и палаццо, а также становятся актуальными жакеты с юбками.

Чтобы стильно выглядеть в весенний сезон, предлагаем вдохновиться несколькими роскошными образами на основе костюма.

Костюм с цепочкой

Инфлюенсер Саша Фукс сделала ставку на трендовый бордовый костюм, который дополнила классической белой рубашкой и добавила изюминки благодаря многослойному поясу из цепочек.

Изысканный минимализм

Чтобы отойти от стандартных классических костюмов, блогер Алина Френдий надела жакет с массивными плечиками и длинными брюками. Образ дополнили туфли с квадратным носком, изысканный пучок и черная минималистичная сумка.

Жакет и бермуды

Шорты-бермуды в этом сезоне возвращаются в моду, поэтому можно делать ставку на классику и выбирать жакет и низ одного цвета, одевая под низ базовую футболку в черном или белом цвете.

Жакет и юбка

Для офисного выхода или просто для добавления нотки романтизма в свои образы, рекомендуем дополнить жакет юбкой миди и стилизовать аутфит туфлями в цвет костюма.

Принтованный костюм

Можно отойти от классики и для разнообразия приобрести принтованный костюм, который выглядит достаточно свежо и интересно. Для создания изысканного вида стоит лишь дополнить look туфлями на каблуке.

Повторить эти образы достаточно просто, поскольку они не требуют особых стилистических умений. Костюм уже сам по себе является самодостаточным, поэтому стоит только довершить образ аксессуарами и украшениями.