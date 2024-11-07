Точно захотите повторить: 5 готовых образов с пуховиками на осень-зиму

Пуховик – это неизменная верхняя одежда на холодное время года, которая есть в гардеробе у каждого из нас. Впрочем, часто у нас исчезают идеи для создания интересных образов, поэтому мы банально стилизуем его с джинсами, обувью и шапкой, не добавляя никакой изюминки. Чтобы исправить ситуацию, рекомендуем вдохновиться красивыми образами.

Эти готовые стилизации достаточно легко повторить, поэтому кроме комфорта, вы получите стильный вид, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм стилистки Яны Платоновой.

Читайте также Какая одежда подходит женщинам по знакам Зодиака: подробное описание от астрологов

Вопреки не совсем приятной погоде осенью и зимой, когда хочется закутаться в свитер и пуховик, можно все равно выглядеть красиво. На основе базовых пуховиков, стилистка составила готовые образы под ключ, которые надо только повторить.

Черный пуховик + розовая сумка

Короткий пуховик черного цвета – это базовая вещь в нашем гардеробе. Для того, чтобы образы не выглядели мрачными, рекомендуем вместо джинсов выбирать серые брюки или любой светлый аналог и сочетать с розовым или белым свитером, белой шапкой и розовой сумкой. Последний аксессуар будет служить удачным акцентом.



Стильные образы с пуховиком на холодное время / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Кремовый пуховик + юбка

Юбки уже давно сочетаются с пуховиками, поэтому советуем к кремовому пуховику выбирать изделие в длине макси темного оттенка с добавлением высоких сапог и сумки в тон.



Уютные образы с пуховиком на холодное время / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Коричневый пуховик + серые вещи

Монохромные образы всегда имеют красивый вид, поэтому рекомендуем совместить теплый свитер со штанами палаццо в тон и сверху довершить look коричневым пуховиком. Стильно будет выглядеть образ, если у вас обувь будет под цвет верхней одежды.



Стильные образы с пуховиком на холодное время / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Синий пуховик + коричневая одежда

Стилизуйте синий пуховик с базовыми джинсами или коричневыми брюками. С такой верхней одеждой хорошо сочетается коричневая шапка и обувь.



Уютные образы с пуховиком на холодное время / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Черный пуховик + брюки палаццо

Выбирайте под низ любой свитер или кардиган и дополняйте look черными брюками, которые вместе с пуховиком будут иметь базовый и стильный вид.



Стильные образы с пуховиком на холодное время / Фото из инстаграма Яны Платоновой

Красиво смотрятся в холодное время белоснежные образы, поэтому можете добавлять в свой гардероб белый пуховик в сочетании с белой шапкой, или же выбирать к черному или любому другому цвету белоснежный низ – свитер и брюки в одном цвете.