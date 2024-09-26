Как стильно носить тренч осенью: 15 самых интересных образов от модниц

Без тренча сложно представить осенний гардероб. Эта верхняя одежда идеально подходит к нашим образам и является любимым выбором девушек в начале сезона. Чтобы создать стильный look советуем вдохновиться интересными образами от модных инфлюенсеров.

Если раньше выбор тренча был только в одном направлении – верхняя одежда с двубортным воротником, манжетами и пуговицами в песочном оттенке, то сейчас в тренде немало различных трендовых вариантов, пишет Lady 24.

Читайте также Замша и бежевые цвета: 5 образов на октябрь, чтобы выглядеть красиво и стильно

Несмотря на то, что осенью у нас есть вариант одеть кожаную куртку, бомбер или джинсовую куртку, тренчкот находится вне конкуренции, ведь это база, которая всегда актуальна в холодное время.

Тренчкот является практичной одеждой, поскольку очень легко комбинируется с любыми вещами. К нему можно подобрать рубашку разных оттенков, лонгслив, гольф, свитшот. На низ идеально подходят джинсы, брюки, юбки или лосины, а довершать образ можно балетками, лоферами, кроссовками или сапогами на каблуках.

Кремовый фасон лаконичного кроя считается самым актуальным. Это некая золотая база, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Впрочем не менее красиво смотрятся тренчи других цветов – черные, молочные или оливковые. Стильные девушки показывают, как эффектно выглядят кожаные или замшевые тренчи.

Если осень будет достаточно теплой, то носить тренч можно хоть до конца сезона. В инстаграме мы нашли несколько вариантов образов, которые могут вам понравиться. Сочетайте тренч с короткими юбками, с брюками палаццо, с белыми вещами, джинсами или с туфлями или сапогами на каблуках

С короткими юбками

С брюками палаццо

С туфлями на каблуках

С джинсами

С белыми вещами

Тренч – это не только функциональный, но и стильный предмет гардероба, который остается актуальным на протяжении многих десятилетий. Его классический крой и универсальность делают его незаменимым в женском гардеробе.