Якщо раніше вибір тренча був лише в одному напрямку – верхній одяг з двобортним коміром, манжетами та ґудзиками в пісочному відтінку, то зараз у тренді чимало різних трендових варіантів, пише Lady 24.

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Попри те, що восени у нас є варіант одягнути шкіряну куртку, бомбер чи джинсову куртку, тренчкот перебуває поза конкуренцією, адже це база, яка завжди актуальна в холодну пору.

Тренчкот є практичним одягом, оскільки дуже легко комбінується з будь-якими речима. До нього можна підібрати сорочку різних відтінків, лонгслів, гольф, світшот. На низ ідеально підходять джинси, штани, спідниці чи лосини, а довершувати образ можна балетками, лоферами, кросівками чи чоботами на підборах.

Кремовий фасон лаконічного крою вважається найактуальнішим. Це така собі золота база, яка має бути в гардеробі у кожної дівчини. Втім не менш красиво виглядають тренчі інших кольорів – чорні, молочні чи оливкові. Стильні дівчата показують, як ефектно виглядають шкіряні чи замшеві тренчі.

Якщо осінь буде достатньо теплою, то носити тренч можна хоч до кінця сезону. В інстаграмі ми знайшли кілька варіантів образів, які можуть вам сподобатися. Поєднуйте тренч з короткими спідницями, зі штанами палаццо, з білими речима, джинсами чи з туфлями або чоботами на підборах

З короткими спідницями

Зі штанами палаццо

З туфлями на підборах

З джинсами

З білими речима

Тренч – це не лише функціональний, але й стильний предмет гардероба, який залишається актуальним протягом багатьох десятиліть. Його класичний крій і універсальність роблять його незамінним в жіночому гардеробі.